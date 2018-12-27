Dışişleri Bakanlığından S-400 açıklaması! 'ABD'ye inceletmeyeceğiz'
Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini “ABD'nin incelemesine sunacağı” iddialarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi.27 Aralık 2018 Perşembe 12:40
Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini 'ABD'nin incelemesine sunacağı' iddialarına Türk Dışişleri'nden yanıt geldi.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, “Bakanımız, Türkiye’nin ABD’ye S-400 hava savunma sistemlerini inceleme fırsatı vermesi yönünde bir görüşme yapılmadığının güvencesini, Rus diplomatik temsilcisine verdi” dedi.
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