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Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan Norveç mesajı: Birlikte mücadele edelim
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan Norveç mesajı: Birlikte mücadele edelim

Dışişleri Bakanlığı, 10 yıl önce Norveç'te gerçekleşen ve 77 kişinin katledildiği terör saldırısıyla ilgili, yaptığı açıklamada birlikte mücadele edelim çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 21:27:00 -
Dışişleri Bakanlığı'ndan Norveç mesajı: Birlikte mücadele edelim

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından 10 yıl önce Norveç'te gerçekleşen ve 77 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili bir açıklama paylaşıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"10 yıl önce bugün Norveç'in başkenti Oslo'nun merkezinde ve Utoya adasında, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı adına bir terörist, 77 insanı hunharca katletti.

Bu caninin nefret söylemine ve her türlü ayrımcılığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz."

Ne olmuştu?

Norveç'te 2011 yılında Oslo'daki başbakanlık binası önünde bir bombalı saldırı gerçekleşmiş, kısa süre sonra ise Utoya adasında bir siyasi partinin yaz kampına silahlı saldırı düzenlenmişti.

Düzenlenen iki saldırıda 77 kişi hayatını kaybetmiş 242 kişi ise yaralanmıştı.

Saldırıları düzenleyen Anders Behring Breivik, Norveç'i Müslümanlardan korumak için saldırıların gerekli olduğunu savunmuştu.

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