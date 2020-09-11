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Aktüel Dışişleri Bakanlığından Nijer'deki selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Aktüel

Dışişleri Bakanlığından Nijer'deki selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 13:42:04 -
Dışişleri Bakanlığından Nijer'deki selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Nijer'in genelinde meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle ülkenin genelinde meydana gelen sel felaketinin çok sayıda can kaybına ve büyük hasara yol açtığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Dost ve kardeş Nijer halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Nijer hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Nijer'de aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 65'e ulaşmıştı.

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