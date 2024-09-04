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Gündem Türkiye'den bebek katili Netanyahu'ya tepki
Gündem

Türkiye'den bebek katili Netanyahu'ya tepki

Yeniakit Publisher
2024-09-04 15:03:00 - 2024-09-04 15:10:58
Türkiye'den bebek katili Netanyahu'ya tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun kamuoyunu manipüle etmeye yönelik açıklamaları üzerine açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun iddialarına yönelik yazılı açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’de işlediği suçları örtbas etmek ve ateşkes görüşmelerinin sonuca ulaşmasını engellemek amacıyla kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yalanlarını sürdürmektedir. Netanyahu’nun son olarak Philadelphi koridorundaki İsrail askeri mevcudiyetini sürdürmek amacıyla Mısır Arap Cumhuriyeti’ne yönelik iddiaları kabul edilemezdir. Mısır Arap Cumhuriyeti’nin, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve milyonlarca Filistinli kardeşimize yardım eli uzatılabilmesi için sürdürdüğü arabuluculuk çabalarını destekliyoruz.”

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