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Gündem Dışişleri Bakanlığından Kırgızistan uyarısı! "Seyahat etmekten kaçının"
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Dışişleri Bakanlığından Kırgızistan uyarısı! "Seyahat etmekten kaçının"

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına, parlamento seçimlerinin ardından başlayan protestolar nedeniyle yangın yerine dönen Kırgızistan'a seyahat etmekten kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 11:35:00 - 2020-10-06 12:08:24
Dışişleri Bakanlığından Kırgızistan uyarısı! "Seyahat etmekten kaçının"

Dışişleri Bakanlığı, parlamento seçimlerinin ardından dün başlayan olayların devam ettiği Kırgız Cumhuriyeti’ne ilişkin Türk vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Kırgız Cumhuriyeti’nde 4 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından dün başlayan ve halen devam eden olaylar hakkında Türk vatandaşlarına zorunlu olmadığı takdirde, Kırgızistan'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

"Seyahat etmekten kaçının"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk vatandaşlarına Kırgız Cumhuriyeti’ne ilişkin seyahat uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Kırgız Cumhuriyeti’nde 4 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından dün başlayan ve halihazırda devam etmekte olan olaylar ve ülkedeki güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği ihtimali dikkate alınarak, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkları takdirde, Kırgız Cumhuriyeti’ne bu aşamada seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

"Büyükelçiliğin uyarılarını yakından takip edin"

Halihazırda Kırgız Cumhuriyeti’nde bulunan Türk vatandaşlarının ise Bakanlığın ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği tarafından yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda teyakkuz halinde olmalarının yararlı olacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın Konsolosluk Çağrı Merkezimize (+90 312 292 29 29) ilave olarak Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğine +996 990001416 numaralı telefondan ve [email protected] e-posta adresinden doğrudan ulaşmaları mümkündür."

Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan seçimlerin sonuçlarından memnun olmayan 12 siyasi parti düzenledikleri gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento binasını işgal etmişti.

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