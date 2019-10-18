Dışişleri Bakanlığı'ndan "kimyasal silah" açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, dün ve bugün bazı uluslararası basın organlarında Barış Pınarı Harekatı (BPH) kapsamında kimyasal silah kullandığına dair asılsız iddiaların yer almasına ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, dün ve bugün bazı uluslararası basın organlarında Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında kimyasal silah kullandığına dair asılsız iddialar yer aldığını belirterek "Terör örgütü tarafından yapılan dezenformasyona dayanan bu alçakça iftiraları kategorik şekilde reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık internet sitesinde yer alan "Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Barış Pınarı Harekatı’nda Türkiye’nin Kimyasal Silah Kullandığına Dair İddialar Hakkındaki Soruya Cevabı" başlıklı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dünkü ve bugünkü bazı uluslararası basın organlarında, ülkemizin Barış Pınarı Harekatı (BPH) kapsamında kimyasal silah kullandığına dair asılsız iddialar yer aldığı görülmüştür. Terör örgütü tarafından yapılan dezenformasyona dayanan bu alçakça iftiraları kategorik şekilde reddediyoruz.

TSK envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır

Muhtelif vesilelerle de tarafımızca açıklandığı üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır.

Ülkemiz, Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretilmesi, Depolanması ve Kullanımının Yasaklanması ile İmhasına İlişkin Sözleşmeye (KSS) 1997 yılından beri taraftır. Türkiye ayrıca, yayılmanın önlenmesi alanındaki tüm temel uluslararası belgelere taraf ve ihracat kontrol düzenlemelerine üyedir. Bu kapsamda tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Öte yandan, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, iddialar hakkında herhangi bir “soruşturma” başlatılmadığı ve iddiaların güvenilir olduğunun saptanmadığı bilgisini paylaşmıştır."