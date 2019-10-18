0553 313 94 23

Dışişleri Bakanlığı'ndan "kimyasal silah" açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık açıklamasında "Terör örgütü tarafından yapılan dezenformasyona dayanan bu alçakça iftiraları kategorik şekilde reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

18 Ekim 2019 Cuma 21:02
Dışişleri Bakanlığı'ndan "kimyasal silah" açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, dün ve bugün bazı uluslararası basın organlarında Barış Pınarı Harekatı (BPH) kapsamında kimyasal silah kullandığına dair asılsız iddiaların yer almasına ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, dün ve bugün bazı uluslararası basın organlarında Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında kimyasal silah kullandığına dair asılsız iddialar yer aldığını belirterek "Terör örgütü tarafından yapılan dezenformasyona dayanan bu alçakça iftiraları kategorik şekilde reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık internet sitesinde yer alan "Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Barış Pınarı Harekatı’nda Türkiye’nin Kimyasal Silah Kullandığına Dair İddialar Hakkındaki Soruya Cevabı" başlıklı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dünkü ve bugünkü bazı uluslararası basın organlarında, ülkemizin Barış Pınarı Harekatı (BPH) kapsamında kimyasal silah kullandığına dair asılsız iddialar yer aldığı görülmüştür. Terör örgütü tarafından yapılan dezenformasyona dayanan bu alçakça iftiraları kategorik şekilde reddediyoruz.

TSK envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır

Muhtelif vesilelerle de tarafımızca açıklandığı üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır.

Ülkemiz, Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretilmesi, Depolanması ve Kullanımının Yasaklanması ile İmhasına İlişkin Sözleşmeye (KSS) 1997 yılından beri taraftır. Türkiye ayrıca, yayılmanın önlenmesi alanındaki tüm temel uluslararası belgelere taraf ve ihracat kontrol düzenlemelerine üyedir. Bu kapsamda tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Öte yandan, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, iddialar hakkında herhangi bir “soruşturma” başlatılmadığı ve iddiaların güvenilir olduğunun saptanmadığı bilgisini paylaşmıştır."

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 21:02
  1. Hami Aksoy
  2. Dışişleri Bakanlığı
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Türkiye
  5. Türk Silahlı Kuvvetleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Egemen Bağış o fotoğrafı paylaştı ve ekledi: Tüm dünya bir kez daha anladı
    1. Egemen Bağış o fotoğrafı paylaştı ve..
    2. Ahmet Davutoğlu ve ekibi yeni parti..
    3. İhaleyi kapamayan Ekrem İmamoğlu..
    4. Mike Pompeo'dan anlaşmaya ilişkin..
    5. Nihat Genç'ten çok sert sözler:..
    6. TFF 1. Lig'de toplu sonuçlar! İşte,..
    7. Faruk Çelik'ten flaş sözler! 'Ne oldu..
    8. Dışişleri Bakanlığı'ndan "kimyasal..
    9. Akhisarspor Eskişehirspor maçı kaç kaç..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump..
    11. Rusya'dan peş peşe Türkiye açıklaması
    12. Galatasaray Sivasspor maçı canlı takip
    13. Bülent Arınç’tan dikkat çeken sözler:..
    14. Sezai Temelli'den anlaşmaya ilişkin..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yakaladık"..
    16. Bülent Arınç’ın damadı beraat etti!..
    17. Camilerde "Fetih Suresi" okunması..
    18. Medipol Başakşehir Göztepe maçı ne..
    19. Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar..
    20. HÜDA PAR'dan flaş açıklama: Kürtleri..
    21. Fransa'dan asker selamı skandalı
    22. Köftenin içine ne konur? İşte lezzetli..
    23. Trump: Az önce Erdoğan ile görüştüm...
    24. Öztürk Yılmaz'dan dikkat çeken sözler:..
    25. ABD ve Türkiye anlaşmıştı.....
    26. SGK SSK BAĞKUR 4A-4B-4C emekli maaşı..
    27. Almanya'dan ABD'yi kızdıracak karar!
    28. AB'den Türkiye-ABD anlaşmasına tepki!..
    29. Alparslan Kuytul: Kabul etmiyorum
    30. Fenerbahçe'de Emre ve Kruse antrenmana..
    Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Sessiz sedasız bakın ne yapmışlar!
    Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Sessiz sedasız bakın ne yapmışlar!
    ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
    ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
    Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler
    Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler
    Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
    Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
    Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!
    Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2019
    Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap
    Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap
    Kritik görüşmede mutabakat sağlandı
    Kritik görüşmede mutabakat sağlandı