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Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan Karadeniz'de teyakkuz: Türk gemilerine yapılan alçak saldırıya sert tepki
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Karadeniz'de teyakkuz: Türk gemilerine yapılan alçak saldırıya sert tepki

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Karadeniz'de teyakkuz: Türk gemilerine yapılan alçak saldırıya sert tepki

Novorossisk Limanı çıkışında İHA’ların hedefi olan Türk sahipli "Yaşar" ve "Nadezhda" sivil gemilerine yönelik saldırı sonrası Dışişleri Bakanlığı teyakkuza geçti. Yaralanan mürettebatın durumunu anlık olarak takip eden Bakanlık; Karadeniz’de sivil ticareti ve bölgesel barışı hedef alan tırmanmaya karşı sert tepki göstererek, tüm aktörleri seyrüsefer emniyetini sağlamak adına acil tedbirler almaya çağırdı.

Karadeniz'de İHA saldırısına uğrayan Türk sahipli Yaşar ve Nadezhda gemileriyle ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, yaralanan personelin durumunun yakından takip edildiğini bildirdi. Bakanlık, savaşın sivil gemileri de hedef alacak şekilde büyüdüğüne dikkat çekerek seyrüsefer güvenliği için acil önlem çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de İHA saldırısına uğrayan Türk sahipli Yaşar ve Nadezhda gemilerindeki yaralı personelin durumunun yakından takip edildiğini açıkladı

Bakanlık Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk sahipli gemiler hakkında açıklamada bulundu. Yayınlanan yazılı açıklamada 'Vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz olup durumları yakından takip edilmektedir' ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasının tam hali şöyle:

"Yaşar ve Nadezhda isimli Türk sahipli sivil gemilerin dün (3 Ağustos) akşam Novorossisk Limanı'ndan ayrıldıktan sonra insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradığı ve aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu bir grup personelin yaralandığı öğrenilmiştir.

Vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz olup durumları yakından takip edilmektedir.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın, tüm uyarılarımıza rağmen sivil gemileri de etkileyen şekilde Karadeniz'de giderek yayılmasından ciddi endişe duyulmaktadır. Önleyici tedbirler alınmadığı takdirde Karadeniz'deki tırmanmanın gıda güvenliği dahil çok boyutlu menfi yansımaları olacaktır.

Bu itibarla, savaşan taraflar başta olmak üzere, ilgili tüm aktörlere Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması için somut tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz."

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