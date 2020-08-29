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Aktüel Dışişleri Bakanlığından İsveç'teki Kur'an yakma provokasyonuna tepki:
Aktüel

Dışişleri Bakanlığından İsveç'teki Kur'an yakma provokasyonuna tepki:

"Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin tahriklerini en ağır şekilde kınıyoruz" - "Kutsal kitabımıza yönelik bu aşağılık eylem, Müslümanların Avrupa'da maruz kaldıkları tehditin geldiği boyutu gözler önüne sermesi bakımından ibret vericidir"

Yeniakit Publisher
2020-08-29 18:41:57 -
Dışişleri Bakanlığından İsveç'teki Kur'an yakma provokasyonuna tepki:

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığınca, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki gösterilerek, "Söz konusu provokatif eylemler, birlikte yaşama kültürüne ve Avrupa değerlerine de vurulmuş ağır bir darbedir." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Danimarka'dan İsveç'in Malmö kentine gelen İslam düşmanı ırkçı bir sözde siyasetçi ile yandaşlarının Kuran-ı Kerim’e yönelik çirkin tahriklerini en ağır şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu provokatif eylemlerin birlikte yaşama kültürüne ve Avrupa değerlerine de vurulmuş ağır bir darbe olduğu vurgulandı.

Avrupa'daki Müslümanların son dönemde ırkçılık ve İslam karşıtı tutumlarla karşı karşıya kaldığı belirtilen açıklamada, "Kutsal Kitabımıza yönelik bu aşağılık eylem Müslümanların Avrupa’da maruz kaldıkları tehditin geldiği boyutu gözler önüne sermesi bakımından ibret vericidir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, İsveç makamlarının, Kuran-ı Kerim'e yönelik tahrik içeren gösteriye izin vermemesine ve eylemi düzenleyen kişilere ülkeye giriş yasağı koymasına rağmen 28 Ağustos’ta aşırı sağcı parti mensuplarının kışkırtıcı eylemlerde bulundukları hatırlatılarak, "İsveç makamlarının, izinsiz gösteri yaparak, Kuran-ı Kerim’e saygısızlık yapanları gözaltına alması doğru yönde atılmış bir adımdır. İsveç makamlarını, bundan sonraki süreçte de, ülkedeki Müslümanları provoke etmeye yönelik eylemlerde bulunanlara karşı gerekli her türlü tedbiri almaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.



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