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Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi! Şiddetle kınıyoruz
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi! Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail Hükümeti'ne, Harem-i Şerif'in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz." denildi. Öte yandan Filistinli yetkililer, Gazze'de ateşkesin saat 20.00'de başlayacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 17:21:00 - 2022-08-07 17:44:20
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi! Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e 'Mescid-i Aksa' tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: İsrail'in, 5 Ağustos günü Gazze’ye yönelik başlattığı ve çocuklar dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılarına ilaveten, bugün İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendiği öğrenilmiştir. İsrail’in halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa’da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz.

Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalini teşkil eden söz konusu tahrikkar eylemler, bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracaktır.

İsrail Hükümeti'ne, Harem-i Şerif'in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz.

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Yorumlar

Orhan İnan

Allah rızası için Filistin halkına 5 tane siha verin. Bak o zaman bu azgın yahudi bu kadar rahat saldırıp masum çocukları öldürebilir mi?
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