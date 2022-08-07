Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi! Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e 'Mescid-i Aksa' tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: İsrail'in, 5 Ağustos günü Gazze’ye yönelik başlattığı ve çocuklar dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılarına ilaveten, bugün İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendiği öğrenilmiştir. İsrail’in halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa’da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz.

Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalini teşkil eden söz konusu tahrikkar eylemler, bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracaktır.

İsrail Hükümeti'ne, Harem-i Şerif'in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz.