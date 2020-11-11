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Aktüel Dışişleri Bakanlığından eski Mali Cumhurbaşkanı için taziye mesajı
Aktüel

Dışişleri Bakanlığından eski Mali Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:57:37 -
Dışişleri Bakanlığından eski Mali Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, eski Mali Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2002-2012 yıllarında görevde bulunan Toure'nin, tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Toure'nin vefatının üzüntüyle öğrenildiği kaydedilerek, "Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, ailesi ile yakınlarına sabır, dost ve kardeş Mali halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Toure, 22 Mart 2012'de cumhurbaşkanlığı seçimine bir ay kala, 18 Ağustos'taki darbenin de komuta edildiği Kati'de askeri üsteki ayaklanma sonucu devrilmişti.

Ülkesinde "demokrasinin sembolü" haline dönüşen Toure, darbenin ardından Senegal'e sürgüne gönderilmiş ve 7 yılın ardından 2019'da ülkesine dönmüştü.

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