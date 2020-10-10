Dışişleri Bakanlığından, Birleşmiş Milletlerin, 'Kıbrıs'ta Durum' oturumuna ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BM Güvenlik Konseyi) "Kıbrıs'taki Durum" başlıklı oturumuyla ilgili olarak, "Uluslararası toplum, Kıbrıs Rum yönetiminin yanıltıcı propagandasını değil, adadaki gerçekleri dikkate almalı ve gelişmeleri önyargısız değerlendirmeli. " dedi.

Bakanlık, BM Güvenlik Konseyi'nin "Kıbrıs'taki Durum" başlıklı oturumu hakkında yazılı açıklama yaptı.

BM Güvenlik Konseyi yaptığı açıklamada, bugünkü oturumda Maraş Dışı bölgesindeki son gelişmeleri ele aldığını ve bu çerçevenin, konuyla ilgili olarak Konsey, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı açıklamayı tam olarak desteklediğini belirtti.

"Kıbrıs Türk makamlarının KKTC toprağı olan Kapalı Maraş bölgesi ile ilgili kararı, kullanıma açılan alanda herhangi bir şikayete neden olmuyor. Bölgenin statüsünde herhangi bir değişiklik yok. Bu nedenle iddia bu kararın BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olması gerçeği yansıtmıyor.

Uluslararası toplum, Kıbrıs Rum yönetiminin yanıltıcı propagandasını değil, adadaki gerçekleri dikkate almalı ve gelişmeleri önyargısız değerlendirmelidir.

BM nin aldığı kararla Statükonun devamını savunmak, ne Kıbrıs Adası'nın ortak sahipleri olan iki bölgeye fayda sağlayacak ne de Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olacaktır. "

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, KKTC'nin Maraş sahilini kapalı bir oturumda halka açma kararını tartıştı ve kapatılan Maraş sahil şeridini halka açmaya karar veren KKTC'yi bu karardan geri adım atmaya çağırdı.

Toplantının ardından BMGK tarafından yapılan ortak açıklamada, kapatılan Maraş'ın statüsünün BMGK kararlarında geçerliliğini koruduğu ve bu kararlara aykırı herhangi bir işlem yapılmaması gerektiği belirtildi ve şunlar kaydedildi:

`` BM Güvenlik Konseyi, 6 Ekim'de Ankara'da kapatılan Maraş kıyı şeridinin açılması konusunda derinden endişe duyuyor ve bu eylemden geri adım atılması ve adada gerginliği artıracak tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısında bulunuyor. ''