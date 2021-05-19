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Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki: Reddediyoruz!
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki: Reddediyoruz!

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan antisemitizme dair açıklamaya, "Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları bütünüyle reddediyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 13:24:00 -
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki: Reddediyoruz!

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Başkan Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"ABD Yönetimi’ni liderlerimize yönelik asılsız ithamlarda bulunmak yerine, İsrail’in sivil halka yönelik saldırılarının durdurulması için çaba sarfetmeye davet ediyoruz. Antisemitizm kavramı, İsrail'in etnik, dini ve kültürel temizlik politikalarını eleştiriden muaf tutmak amacıyla istismar edilmemelidir"

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Yorumlar

Kenan

Kabul etseydiniz şaşardik zaten vatan hainleri
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Aziz Metin

Yahu biraz cesur ve biraz dürüst olun, daha doğrusu dosdoğru olun. Neden o alçaklardan nefret etmeyecekmişiz. O'nlar bizim Peygamberimiz A.S.M.'e haşa ve kella terörist diyorlarsa ben onlardan nefret değil, en büyük düşmanları olurum.
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