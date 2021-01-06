Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD açıklaması! Gezi'de onların yaptığı açıklamaları hatırlattı
ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin senato binasını basması üzerine Türkiye'den bir açıklama geldi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin senato binasını basması tüm dünyayı şoke etti.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı, "ABD Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD’nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz." açıklamasında bulundu.
Biden Başkan yardımcısıyken gezi mesajı vermişti
2013 yılında Amerikan-Türk Konseyi'nin yıllık konferansında konuşan Biden, ABD'nin yaşanan gelişmelerden duyduğu endişeyi dile getirerek, sonuca kayıtsız kalamayacaklarını söylemişti.
Dönemin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, "Türkiye'deki olayları yakından ve büyük endişeyle takip etmeye devam ediyoruz" demişti.