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Aktüel

Dışişleri Bakanlığından 23 Nisan için anlamlı video

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilikler ve konsolosluklarda görevli personelden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için anlamlı bir video yayınlandı.

2020-04-23 21:49:49 -
Dışişleri Bakanlığından 23 Nisan için anlamlı video

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilikler ve konsolosluklarda görevli personelden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için anlamlı bir video yayınlandı.


Türkiye’de bu yıl ki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korona salgın nedeniyle evlerden kutlanırken, Türkiye Dışişleri Bakanlığından günün anlam ve önemine ithafen yayınlanan video büyük beğeni topladı. Yayınlanan video başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve bakanlık çalışanları ve çeşitli ülkelerde bulunan büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarının İstiklal Marşını söylediği görülüyor. İstiklal Marşı’nın ardından dünyanın farklı yerlerindeki çocukların 23 Nisan şiirleri okuyarak bu anlamlı günü kutladı.

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