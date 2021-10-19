Dışişleri Bakanlığına çağrılan 10 ülkenin diplomatik misyon şefi Bakanlığa geldi
Dışişleri Bakanlığına, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle çağrılan 10 ülkenin diplomatik misyon şefi, Bakanlık yerleşkesine geldi.
Dışişleri Bakanlığına çağrılan Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın diplomatik misyon şefleriyle Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı görüşecek.
Görüşmede, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarına duyulan rahatsızlığın ve tepkinin iletilmesi öngörülüyor.
Söz konusu büyükelçilikler, sosyal medya hesaplarından, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.