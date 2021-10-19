  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Dışişleri Bakanlığına çağrılan 10 ülkenin diplomatik misyon şefi Bakanlığa geldi
Gündem

Dışişleri Bakanlığına çağrılan 10 ülkenin diplomatik misyon şefi Bakanlığa geldi

Dışişleri Bakanlığına, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle çağrılan 10 ülkenin diplomatik misyon şefi, Bakanlık yerleşkesine geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 10:30:00 -
Dışişleri Bakanlığına çağrılan 10 ülkenin diplomatik misyon şefi Bakanlığa geldi

Dışişleri Bakanlığına çağrılan Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın diplomatik misyon şefleriyle Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı görüşecek.

Görüşmede, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarına duyulan rahatsızlığın ve tepkinin iletilmesi öngörülüyor.

Söz konusu büyükelçilikler, sosyal medya hesaplarından, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca, 'Ağlama Duvarı'nda yanına gelen Yahudi ile yaşadığı ilginç anıyı anlattı
İSLAM

Cübbeli Ahmet Hoca, 'Ağlama Duvarı'nda yanına gelen Yahudi ile yaşadığı ilginç anıyı anlattı

Cübbeli Ahmet Hoca, Yahudiler tarafından Ağlama Duvarı olarak adlandırılan, Hz. Muhammed’in Miraç mucizesi esnasında 'Burak' adlı bineğini b..
Otomobil alacaklara kötü haber! Bir gecede 60 bin TL zam gelebilir
Otomotiv

Otomobil alacaklara kötü haber! Bir gecede 60 bin TL zam gelebilir

Otomobil pazarına bir darbe de artan döviz kuruyla geliyor. Markalar kasım ayında yüzde 5'e varan zam yapma hazırlığında. Kur güncellemesi, ..
Kulisler kaynıyor! Tansiyon yükseliyor... Saadet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
Siyaset

Kulisler kaynıyor! Tansiyon yükseliyor... Saadet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokrasiye yönelik skandal sözleri, Millet İttifakında ortalığı karıştırdı. Kulisler bu konuyla il..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay