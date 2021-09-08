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Gündem Dışişleri Bakanlığı: Yakından ve endişeyle izliyoruz
Gündem

Dışişleri Bakanlığı: Yakından ve endişeyle izliyoruz

Suriye'nin Deraa şehrindeki durumla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Suriye rejiminin Deraa'da düzenlediği saldırı ve insanları göçe zorlamasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 22:02:00 -
Dışişleri Bakanlığı: Yakından ve endişeyle izliyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Suriye’nin Deraa kentindeki gelişmelerle bağlantılı bazı iddialar hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Deraa’daki gelişmeleri yakından ve endişeyle izlediklerini kaydeden Bilgiç, "Rejimin sivilleri hedef alan saldırıları, Deraa/Beled ve çevresini abluka altına alarak göçe zorlaması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Bilgiç, rejim ile muhalif gruplar arasında yürütülen arabuluculuk girişimleri sırasında şehri terk etmeye zorlanan çok sayıda sivilin Türkiye’ye kabul edileceği ve bu hususta Türkiye ile anlaşma sağlandığına dair iddiaların ortaya atıldığına tanık olduklarını, bu iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

6 Eylül'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını not ettiklerini ifade eden Bilgiç, "Bu anlaşmanın bu defa kalıcı olmasını ve Deraa halkına yönelik gayriinsani muamelenin sona erdirilmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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