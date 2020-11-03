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Siyaset Dışişleri Bakanlığı Viyana'da gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınadı
Siyaset

Dışişleri Bakanlığı Viyana'da gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 07:47:00 -
Dışişleri Bakanlığı Viyana'da gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Viyana'da düzenlenen terör saldırısı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu üzülerek öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor. Türkiye  yıllardır Avusturya halkıyla bu zor dönemde dayanışma içinde her türlü terörle mücadele ediyor." ifadeler dahil edildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2 Kasım'da düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

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