Dışişleri Bakanlığı Viyana'da gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Viyana'da düzenlenen terör saldırısı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu üzülerek öğrenildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor. Türkiye yıllardır Avusturya halkıyla bu zor dönemde dayanışma içinde her türlü terörle mücadele ediyor." ifadeler dahil edildi.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2 Kasım'da düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.