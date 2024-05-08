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Gündem Dışişleri Bakanlığı: Türkiye Gazze'ye en çok yardım yapan ülke!
Gündem

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye Gazze'ye en çok yardım yapan ülke!

Yeniakit Publisher
2024-05-08 19:04:00 -
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye Gazze'ye en çok yardım yapan ülke!

Gazze'ye toplam insani yardımların 52 bin tonu aştığını açıklayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Türkiye, Gazze'ye en çok yardım yapan ülke!" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Türkiye, Gazze'ye en çok yardım yapan ülke! Gazze'ye ulaşan insani yardımın yüzde 30'unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda. Bugün; 1908 ton insani yardım taşıyan gemimiz Mersin Limanı'ndan ayrıldı. 5066 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemimiz ise Mısır'ın El Ariş Limanı'na yanaştı. Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı.

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