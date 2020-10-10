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Aktüel Dışişleri Bakanlığı: Terörle mücadelede Irak makamlarıyla iş birliğine hazırız
Aktüel

Dışişleri Bakanlığı: Terörle mücadelede Irak makamlarıyla iş birliğine hazırız

Yeniakit Publisher
2020-10-10 14:00:15 -
Dışişleri Bakanlığı: Terörle mücadelede Irak makamlarıyla iş birliğine hazırız

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Irak Merkezi Hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında Sincar'daki güvenlik ve idare konularında varılan anlaşmaya ilişkin olarak Irak'ta istikrarın sağlanması ve terörle mücadele hususunda desteğe ve iş birliğine hazır olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Anlaşmanın, Sincar’da Irak makamlarının otoritesininin yeniden tesis edilmesini, DEAŞ, PKK terör örgütü ve uzantılarının köklerinin kazınmasını, önce DEAŞ’ın, bilahare PKK ve uzantılarının ağır zulüm ve baskılarına maruz kalan Ezidiler ile diğer bölge halkının güven içinde yurtlarına dönmelerini sağlayacak şekilde hayata geçirilmesini temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Bu vesileyle, Sincar‘da ve terör örgütünün varlık gösterdiği Irak’ın diğer bölgelerinde istikrarın sağlanması ve terörle mücadele için Irak makamlarıyla iş birliğine hazır olduğumuzu tekrar vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.

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