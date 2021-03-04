Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı stajyer alımına başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de konuyla ilgili olarak yayınlanan duyuruda, “27 Ekim 2020 tarihli 31287 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren, “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nın 571.2 sayılı tedbirine istinaden, 2021 yılından itibaren üniversite öğrencilerinin kamu kurumlarına yönelik staj başvuruları, “Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği Projesi Kapsamında” Kariyer Kapısı Çevrimiçi Platformu üzerinden alınacaktır.

Bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığınca, Bakanlığımız çalışmalarını tanıtmak ve Mütercim-Tercümanlık mesleğine ilgi duyan gençlere deneyim kazandırmak amacıyla üniversitelerin Mütercim-Tercümanlık, Dil ve Edebiyat, Çeviribilim ve Dilbilim Bölümlerinden çok iyi derecede yabancı dil bilen (İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca, Rusça, İspanyolca, Portekizce, Farsça ve Çince) öğrencilere yönelik olarak 2021 yılında düzenlenecek staj programına ilişkin başvurularınızı 22 Şubat - 22 Mart 2021 tarihleri arasında https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.” denildi.

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