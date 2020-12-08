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Dünya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'a yeni görev
Dünya

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'a yeni görev

Dışişleri Bakanlığı'nda bazı büyükelçiliklere ve daimi temsilciliklere atamalar gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un da Belgrad Büyükelçisi olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 02:28:00 -
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'a yeni görev

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bazı büyükelçileri telefonla aradı ve yeni görev yerlerini tebliğ ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Buna göre, Yunus Demirer Türkiye'nin Bratislava Büyükelçiliğine, Hatun Demirer Türkiye'nin AGİT Nezdinde Daimi Temsilciliğine, Ali Rıza Güney Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine, Barış Ulusoy Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğine, Burçin Gönenli Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliğine, Turgay Tuncer Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliğine, Zafer Ateş Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçiliğine, Volkan Işıkçı Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliğine atandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi oldu.

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