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Aktüel Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Yunanistan'ı sorumlu şekilde hareket etmeye davet ediyoruz"
Aktüel

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Yunanistan'ı sorumlu şekilde hareket etmeye davet ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-26 12:11:00 -
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Yunanistan'ı sorumlu şekilde hareket etmeye davet ediyoruz"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan'ı sağduyuya ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bölgede barış ve istikrarı güçlendirme çabalarımıza katkıda bulunarak sorumlu şekilde hareket etmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Aksoy, Yunanistan tarafından Ege ve Doğu Akdeniz'de Yayınlanan NOTAM hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Yunanistan ile istikşafi görüşmeler başta olmak üzere diyalog kanallarının önkoşulsuz açılması konusunda Türkiye'nin tutumunda bir değişiklik olmadığını belirten Aksoy, ancak Yunanistan'ın bölgede gerginliği artırıcı ve kışkırtıcı adımlarının devam ettiğini gördüklerini kaydetti.

Aksoy, şunları belirtti:

"Buna son örnek, Yunanistan'ın yayımladığı bir NOTAM'la silahsızlandırılmış statüdeki adaları da kapsayacak şekilde 15 tatbikat sahası ilan etmesi ve Ege'yi boydan boya ve Doğu Akdeniz'de çok geniş bir sahayı 4 Ocak'tan 26 Şubat 2021 tarihine kadar kapatmasıdır. Yunanistan’ı sağduyuya ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bölgede barış ve istikrarı güçlendirme çabalarımıza katkıda bulunarak sorumlu bir şekilde hareket etmeye davet ediyoruz."


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