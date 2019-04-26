Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: “ABD’nin F-35 konusunu tehdit unsuru olarak dile getirmesi yakışık almıyor”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “ABD’nin F-35 konusunu her vesileyle bir tehdit unsuru olarak dile getirmesi yakışık almıyor ve müttefiklik ilişkilerimiz ile uyuşmuyor” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ABD ile yaşanan sorunların çözümü noktasında temasların devam ettiğini kaydeden Aksoy, ABD yönetiminin yeniden tehdit diline başvurduğuna dikkat çekerek, “ABD’den PYD/YPG ve FETÖ başta olmak üzere ülkemizin güvenliğini ilgilendiren konularda somut adımlar atılmasını bekliyoruz. NATO toplantısı marjında Başkan Yardımcısı Pence’in ülkemizi hedef alan ifadeleri oldu ve bunun öncesinde de ABD makamları tarafından bazı açıklamalar yapıldı. ABD yönetiminin yeniden tehdit diline başvurmaya başladığını görüyoruz. Ancak bunun işlemediğini biz daha önce gördük. Ülkemize yönelik bu söylemi kabul etmemiz mümkün değil” açıklamasında bulundu.

"Bölgenin kontrolü bizde olacak"

ABD’nin Suriye’den çekilme kararına yönelik gelişmeleri aktaran Aksoy, “Bu kararın nasıl, hangi ölçüde ve hangi takvime göre icra edileceği noktasında belirsizlik var. ABD’nin Suriye’den tamamen çekilmeyeceği ve belli miktarda askeri gücünü burada bırakacağı anlaşılıyor. Ancak bunun sahada güç boşluğuna yol açmaması gerekir. Bundan da önemlisi terör örgütlerini cesaretlendirmemeli. Güvenli bölge tesis edilmesine yönelik temaslarımız da devam ediyor. Güvenli bölge konusundaki önceliklerimiz belli. Bu bölgenin kontrolü bizde olacak. PYD/YPG bölgeden çıkartılacak ve güvenli bölgenin derinliği 32 kilometre civarında olacak” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu’nun Irak ziyareti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 28-29 Nisan tarihlerinde Irak’a gerçekleştireceği ziyarete ilişkin de bilgi verdi. Aksoy, Bakan Çavuşoğlu’nun Bağdat ve Erbil’i ziyaret edeceğini belirterek, “Bakanımızın Irak’ın farklı bölgelerini ziyaret edecek olması Irak’ın tamamına verdiğimiz önemi gösteriyor. Bakanımız ziyaret çerçevesinde Irak Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Dışişleri Bakanı, IKBY Başbakanı, Başbakan Yardımcısı ve Güvenlik Konseyi Başkanı ile görüşecek. Terörle mücadele, güvenlik ve ekonomi konuları olmak üzere ikili ilişkilerimiz ele alınacak” ifadelerini kullandı.

"Ermeniler arşivleri açma cesaretini gösterseler gerçekler ortaya çıkacaktır"

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün açıklamalarını değerlendiren Aksoy, “Ermenistan sözcüsünün üslubu ve kullandığı kelimeler Ermenistan’ın henüz bir devlet geleceğine sahip olmadığını gösteriyor. Türklere inkarcı demek çağ dışı zihniyetin işaretidir. İfade özgürlüğümüzü engellemeye yönelik bir girişim. Sözcünün Erivan’daki milli arşivlerin açık olduğunu iddia etmesine rağmen bu arşivler gerçekte açık değildir. Sadece Ermeni iddialarının doğruluğunu kanıtlamaya yönelik kısımları açıktır. Ermeniler bu arşivleri açma cesaretini gösterseler gerçekler tamamıyla ortaya çıkacaktır” dedi.

"Macron’un 24 Nisan’ı anma günü ilan etmesini unutmayacağız"

Fransa yönetiminin attığı adımın vahametinin farkında olmadığını kaydeden Aksoy, “Fransa’nın bir asır önce Ermenilerin silahlandırılıp Türklerin katledilmesinde sorumluluğu var. Ermeniler üzerinden gündem oluşturma peşindeler. Macron’un 24 Nisan’ı anma günü ilan etmesini unutmayacağız. Başbakan da Paris’te radikal Ermenilere hitapta bulundu ve çok ağır ifadeler kullandı. Bunu da şiddetle kınıyoruz. Bir müttefik ülkenin yöneticisine yakışmayan bu tavır karşılıksız kalmayacaktır” diye konuştu.

"PYD/YPG bu bölgeden çıkartılacak"

Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin Amerika ile devam eden müzakereler hakkında açıklamada bulunan Aksoy, “Güvenli bölge konusunda teknik görüşmeler devam ediyor. Şubat ayından bugüne kadar üç defa görev gücü çalışmaları yapıldı. Bir sonraki görev gücünün de nerede ve hangi tarihte yapılacağına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Bu görüşmelerde ortak bir anlayışa varmak amacıyla her iki tarafında yeni görüş ve öneriler getirmesi gayet doğal. Bizim bu konudaki tutumumuz gayet net. Bu bölgenin kontrolü bizde olacak ve PYD/YPG bu bölgeden çıkartılacak” ifadelerini kullandı.

"F-35 konusunda geri adım atmayacağız"

Aksoy, “F-35 konusunda görüşlerimiz belli. F-35 programının bir parçasıyız. Ödemelerimizi düzenli olarak yapıyoruz, pilotlarımız orada eğitim görüyor, uçakların teslimatı başladı ve bu konuda geri adım atmayacağız. Amerika yönetimi bunu S-400 konusuna bağlamaya çalışıyor fakat biz de her seviyede görüşmelerimizde bunun doğru olmadığını söylüyoruz" açıklamasını yaptı.

"Müttefiklik ilişkilerimiz ile uyuşmuyor"

S-400’ler ile ilgili komisyon kurulması talebine ilişkin bilgi veren Aksoy, şunları dedi:

“Henüz bir cevap alamadık. ABD’li yetkililere S-400 alma nedenimizin acil ve kısa vadeli güvenlik ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik olduğunu ve bu sistemin NATO sistemlerine zarar vermeyeceğini dile getiriyoruz. Çalışma grubu teklifimiz de bundandır. Gerekli önlemlerin de her düzeyde alınacağını söylüyoruz. ABD’nin F-35 konusunu her vesileyle bir tehdit unsuru olarak dile getirmesi yakışık almıyor ve müttefiklik ilişkilerimiz ile uyuşmuyor.”

"ABD ile temaslarımız devam ediyor"

ABD’nin İran’a yönelik ambargo kararı hakkında İran yaptırımlarının bölgesel iş birliğine ve İran halkına zarar verdiğini belirten Aksoy, “Bu konuda her düzeyde ABD ile temaslarımız devam ediyor. Bu konuda Ticaret Bakanlığımız nezdinde bir çalışma yapılıyor. Görüşmeler devam ediyor” diye konuştu.

"Ülkemizi suçlayıcı, tek taraflı, gerçekleri yansıtmayan ifadeleri reddediyoruz"

Danimarka Parlamentosunda kabul edilen önergeye ilişkin bir soru üzerine Aksoy, şunları söyledi:

“Bu önergeyi yakından takip ettik. Bu önergenin hiçbir temeli yoktur. Ülkemizi suçlayıcı, tek taraflı, gerçekleri yansıtmayan bir şekilde kaleme alınmış bu ifadeleri reddediyoruz. Dost ve müttefik bildiğimiz ülkelerden bu tip saldırıların gelmesi ikili ilişkilerimize zarar veriyor. Danimarkalı parlamenterler böyle popülist tavırlar yerine kendi ülkelerindeki yabancı düşmanlığı ve İslamofobi’ye karşı adımlar atmalılar, AB üyelik sürecimizin önünü açmaya gayret etmeliler” ifadelerini kullandı.

"Patriot almayacağız diye bir söylemimiz yok"

Amerika’nın son Patriot teklifine ilişkin Aksoy, “Patriot almayacağız diye bir söylemimiz yok. Görüşmelerimiz devam ediyor. ABD geçte olsa bize teklif sunmaya başladı. S-400 konusunda tutumumuz belli. Patriot konusunda da ABD ile teknik seviyede görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

Bakan Çavuşoğlu ile Bakan Akar’ın görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Akar’ın bir araya geldiği heyetler arası değerlendirme toplantısına ilişkin de bilgi veren Aksoy, “Milli güvenlik konularında Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanının bir araya gelmesini doğal karşılamak lazım. Güvenli bölge konusunda bilinen tezlerimiz hakkındaki kararlılık teyit edildi. Ayrıca Ege ve Akdeniz ile ilgili gelişmeler her iki bakanlıkça koordineli olarak takip edilmeye karar verildi. İki bakanın ülke gündemine ilişkin konularda yaptığı bir toplantı” dedi.