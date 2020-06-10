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Siyaset

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’da meydana gelen terör saldırısı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’nın Borno eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 18:57:25 -
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’da meydana gelen terör saldırısı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’nın Borno eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Nijerya’nın Borno eyaletinde 9 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Nijerya halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz” denildi.

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