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Gündem Dışişleri Bakanlığı, Libya Deniz Akademisi'ndeki patlama nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı
Gündem

Dışişleri Bakanlığı, Libya Deniz Akademisi'ndeki patlama nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla Libya Deniz Akademisi’nde meydana gelen patlama nedeniyle Libya halkına başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 20:36:00 -
Dışişleri Bakanlığı, Libya Deniz Akademisi'ndeki patlama nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı

Dışişleri Bakanlığı, Trablus’taki Libya Deniz Akademisi’nde çıkan yangın ve mühimmat deposunda meydana gelen patlama nedeniyle Libya halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Trablus'ta kain Libya Deniz Akademisi'nde 19 Ocak 2021 tarihinde çıkan yangın ve akabinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucunda Deniz Akademisi ve Deniz Harp Okulu Komutanları ile bir sivilin hayatlarını kaybettikleri derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Merhumlara Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, kardeş Libya halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

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