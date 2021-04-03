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Siyaset Dışişleri Bakanlığı: 'EOKA, bizim ve Kıbrıs Türk kardeşlerimizin gözünde bir terör örgütüdür'
Siyaset

Dışişleri Bakanlığı: 'EOKA, bizim ve Kıbrıs Türk kardeşlerimizin gözünde bir terör örgütüdür'

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 66. yıldönümünü anma törenleriyle kutladığı EOKA, bizim ve Kıbrıs Türk kardeşlerimizin gözünde bir terör örgütüdür” denildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 10:03:00 -
Dışişleri Bakanlığı: 'EOKA, bizim ve Kıbrıs Türk kardeşlerimizin gözünde bir terör örgütüdür'

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 66. yıldönümünü anma törenleriyle kutladığı EOKA, bizim ve Kıbrıs Türk kardeşlerimizin gözünde bir terör örgütüdür. Bu örgütün Ada'daki Kıbrıs Türk varlığını ortadan kaldırmak için 1963-1974 yılları arasında gerçekleştirdiği insanlık dışı katliamların acısı hafızalardadır. Tüm bunlara rağmen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin EOKA'nın kuruluş yıldönümünü hala kutlaması, anısına pullar bastırması, Kıbrıs Türklerini azınlık olarak gören ve onları yok sayan zihniyetlerinin bugün de aynen devam ettiğinin bir başka kanıtıdır. Türkiye, KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de her zaman güvenliği ve refahı için yanında olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

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