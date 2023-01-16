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Siyaset Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Yarın Türkiye'ye geliyor
Siyaset

Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Yarın Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 19:46:00 -
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Yarın Türkiye'ye geliyor

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 17 Ocak tarihinde Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan 17 Ocak 2023 tarihinde ülkemize bir ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuk Bakanla gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin gündeminde yer alan konular ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.

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