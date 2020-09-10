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Aktüel Dışişleri Bakanlığı: DSÖ Ofisi İstanbul'un BM merkezi haline gelmesine katkı sağlayacak
Aktüel

Dışişleri Bakanlığı: DSÖ Ofisi İstanbul'un BM merkezi haline gelmesine katkı sağlayacak

Yeniakit Publisher
2020-09-10 17:19:57 -
Dışişleri Bakanlığı: DSÖ Ofisi İstanbul'un BM merkezi haline gelmesine katkı sağlayacak

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığınca, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık Coğrafi Ayrık Ofisi'nin İstanbul'daki açılışının, kentin Birleşmiş Milletler (BM) merkezi haline getirilmesi yönündeki gayretlerin somut örneğini teşkil ettiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ofisin aynı zamanda DSÖ'yle ilişkilere katkıda bulunacağı, Türkiye'nin insani yardım faaliyetlerindeki görünürlüğünü pekiştireceği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede küresel çabaları destekleyeceği ifade edildi.

Açıklamada, "Coğrafi Ayrık Ofisi'nin İstanbul'da kurulması, İstanbul'un BM merkezi haline gelmesi yönündeki gayretlerimizin de somut bir örneğini teşkil etmektedir." ifadesi kullanıldı.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge bugünkü açılışta, "Türkiye hakikaten bu coğrafi ayrık ofisinin açılması için çok ciddi bir meşruiyet barındırıyor. Çünkü çok büyük çaplı bir felaket, acil durum karşısında nasıl müdahale edileceğini ve nasıl hazırlıklı olunacağını ispat etmiş durumda. O nedenle böyle bir coğrafi ayrık ofisinin açılması için Türkiye'den daha iyi bir yer bulunamazdı." açıklamasında bulunmuştu.


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