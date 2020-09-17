  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dışişleri Bakanlığı: Ada'da yeni müzakere süreci için Rum tarafının siyasi eşitliği kabul etmesi gerek
Aktüel

Dışişleri Bakanlığı: Ada'da yeni müzakere süreci için Rum tarafının siyasi eşitliği kabul etmesi gerek

Yeniakit Publisher
2020-09-17 10:40:24 -
Dışişleri Bakanlığı: Ada'da yeni müzakere süreci için Rum tarafının siyasi eşitliği kabul etmesi gerek

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kıbrıs meselesinde müzakere süreçlerinin, Kıbrıs Rum tarafının Ada'da siyasi eşitliği kabul etmemesi nedeniyle başarısızlığa uğradığını belirterek, "Bu gerçeğe rağmen Ada'da hala bir ortaklık kurulmak isteniyorsa, bunun temel koşulu olan siyasi eşitliğin, tüm unsurlarıyla birlikte içi dolu olarak Rum tarafınca önceden kabul edilmesi ve yeni bir müzakere sürecinin bunun üzerine inşa edilmesi gerekir." açıklamasında bulundu.

Aksoy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesi konusundaki açıklaması hakkındaki bir soruya yazılı cevap verdi.

Sözcü Aksoy, Guterres'in Kıbrıs meselesinin çözümüyle ilgili olarak, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yapılacağını söylediği "5+BM toplantısının" Türkiye açısından, Ada'da otomatik olarak yeni bir müzakere sürecinin başlaması veya 2017 Temmuz ayında Crans Montana'da sona eren Kıbrıs Konferansı'nın kaldığı yerden devam etmesi anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Aksoy, "Ada'daki iki taraf arasında çözüm için ortak bir zemin ve vizyon bulunmamaktadır." vurgusunu yaptı.

Geçmişte tüm müzakere süreçlerinin, Kıbrıs Rum tarafının Ada'da bir ortaklığın gereği olan siyasi eşitliği kabul etmemesi ve siyasi eşitliğin somut bir şekilde içinin doldurulmaması nedeniyle başarısızlığa uğradığını kaydeden Aksoy, "Bunun altında da Kıbrıs Rum tarafının hem iktidarı hem doğal zenginlikleri Kıbrıs Türk tarafıyla eşit olarak paylaşmak istememesi yatmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy şunları kaydetti:

"Bu gerçeğe rağmen Ada'da hala bir ortaklık kurulmak isteniyorsa, bunun temel koşulu olan siyasi eşitliğin, tüm unsurlarıyla birlikte içi dolu olarak Rum tarafınca önceden kabul edilmesi ve yeni bir müzakere sürecinin bunun üzerine inşa edilmesi gerekir. Bu yapılamıyorsa o zaman iki tarafın egemen eşitlik temelinde, iki devletli çözüm üzerinde yeni bir müzakere sürecine girmeleri icap eder. Ülkemizin geçen yıl önerdiği gayriresmi bir 5+BM toplantısı tertiplenmesi fikri bu hususların açıklığa kavuşturulmasına matuftur."

Aksoy aksi takdirde, Türkiye'nin daha önce de belirttiği gibi "müphem bir zeminde ve geçmişte başarısız olmuş yöntemlerle" yeni bir müzakere sürecine girmeyeceğinin altını çizdi.

- Guterres'ten siyasi süreç açıklaması

Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) seçimlerin tamamlanmasının ardından garantörler ve tarafların katılımıyla siyasi süreci yeniden başlatmayı planladığını söylemişti.

BM Genel Sekreteri Guterres, "Diplomatik girişimlere başlamadan önce Kuzey Kıbrıs'taki seçimleri beklememiz gerektiği konusunda fikir birliği vardı. Seçimler olur olmaz garantörler ve iki tarafın yer aldığı 5 kilit aktörle siyasi süreci yeniden başlatmayı planlıyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Ezan mı okuyorsun sen' Halil Sezai yaşlı adamı tekme tokat dövdü
Gündem

'Ezan mı okuyorsun sen' Halil Sezai yaşlı adamı tekme tokat dövdü

Şarkıcı Halil Sezai, kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen 67 yaşındaki adamı tekme tokat dövdü.

270 savaş gemisi yetmiyor! Sayıyı arttırma kararı aldılar
Dünya

270 savaş gemisi yetmiyor! Sayıyı arttırma kararı aldılar

ABD ve Çin arasında donanma konusundaki rekabet nedeniyle Amerikan donanmasının savunma bütçesindeki payı yüzde 11'den yüzde 13'e yükseltile..
Karadeniz'de tehlikeli girişimi duyurdular! Rus savaş gemileri hareketlendi
Dünya

Karadeniz'de tehlikeli girişimi duyurdular! Rus savaş gemileri hareketlendi

Karadeniz bölgesinde Rus savaş gemisinin, ABD destroyerini izlediği bildirildi.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı