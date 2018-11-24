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Dışişleri Bakanlığı açıkladı! 'Serbest bırakıldılar'

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de gözaltında tutulanların karşılık olarak serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 19:01
Dışişleri Bakanlığı açıkladı! 'Serbest bırakıldılar'

Astana süreci kapsamında Suriye'de gözaltında tutulanların karşılık olarak serbest bırakılmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran’ın yanısıra Birleşmiş Milletler’in katılımıyla kurulan Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanan bir pilot proje çerçevesinde, Suriye’de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişiler, 24 Kasım 2018 tarihinde muhaliflerin kontrolündeki el Bab’ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakılmıştır.

Suriye’de çatışan taraflar arasında güven artırılması bağlamında önemli bir ilk adım teşkil eden bu uygulamanın yeni inisiyatiflerle sürdürülmesi hedeflenmektedir.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 19:01
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Açıklama

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