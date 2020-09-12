  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Afrika turu kıta basınında
Aktüel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Afrika turu kıta basınında

Haberlerde, Türkiye'nin Batı Afrika'daki varlığını iyice pekiştirdiği hatta Senegal'de ayrıcalıklı bir partner olduğu belirtildi

Yeniakit Publisher
2020-09-12 14:06:29 -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Afrika turu kıta basınında

DAKAR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 9-11 Eylül'de Afrika'ya yaptığı ziyaretler kıta basınında geniş yer buldu.

Çavuşoğlu'nun Mali, Gine Bissau ve Senegal'deki resmi temasları, başta bu ülkeler olmak üzere Afrika'daki medya organları tarafından ilgiyle takip edildi.

Afrika'da yayın yapan Agence Ecofin isimli internet sitesi, Çavuşoğlu'nun ilk durağı Gine Bissau'daki temaslarına yer vererek, imzalanan anlaşmaları sayfalarına taşıdı.

Haberde, Gine Bissau'nun yeni havalimanının Türkiye tarafından inşa edileceği ve Türk Hava Yolları'nın da bu ülkeye sefer başlatacağı bilgisi paylaşıldı.

Türkiye'nin inşaat alanındaki tecrübelerine vurgu yapılan haberde, Türk şirketlerin, Senegal ve Nijer'de tamamladığı havalimanı projeleri anımsatıldı.

Mali haber ajansı AMAP'ın haberinde, Çavuşoğlu'nun Mali halkıyla dayanışma göstermek için başkent Bamako'ya geldiği belirtildi.

Dakaractu internet sitesi de Çavuşoğlu'nun Senegal ziyaretini "Dakar-Ankara ikili ilişkilerini pekiştiriyor" başlığıyla duyurdu.

Türkiye'nin Batı Afrika'da önemli bir pazar payı olduğunun altı çizilen haberde, Türkiye'nin tamamladığı Dakar'daki uluslararası havalimanı, kongre merkezi gibi projelere atıfta bulunuldu.

- Türkiye "ayıracalıklı" partner

Senegal Haber Ajansı APS de "Ankara-Dakar arasında 2 yeni anlaşma" başlıklı haberinde, eğitim ve kültür alanında imzalanan anlaşmaların içeriğine ilişkin bilgi verdi.

Haberde, 2 bakanın, Senegal ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin kısa vadede 400 milyon dolara ulaşma hedefinde mutabık kaldığı vurgulandı.

Seneplus internet sitesi de Türkiye'nin ekonomik ve jeopolitik açıdan Senegal'de artık kendine önemli bir yer edindiğini hatta Fransa ve Çin gibi ülkelere nazaran "ayrıcalıklı" bir partner olduğunu yazdı.

Haberde, Çavuşoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ocak ayındaki ziyaretinin ardından kazanımları ve iş birliklerini değerlendirmek adına ülkeye geldiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Afrika ziyareti, kıtada yayın yapan Fransız basını tarafından da ilgiyle izlendi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Solak Uğur Dündar ile İlker Başbuğ arasında Türkiye-Yunanistan görüşmesi! ‘6 büyük Avrupa Devleti'nin aldığı kararla…’
Gündem

Solak Uğur Dündar ile İlker Başbuğ arasında Türkiye-Yunanistan görüşmesi! ‘6 büyük Avrupa Devleti'nin aldığı kararla…’

Solak Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, Emekli Orgeneral İlker Başbuğ’a sorular sordu. Başbuğ, ‘Ege'nin kuzeydoğusundaki adalar biliyorsunu..
CHP'li Selin Sayek Böke'den tehdit: İktidara gelirsek...
Gündem

CHP'li Selin Sayek Böke'den tehdit: İktidara gelirsek...

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, iktidara gelmeleri durumunda bazı özel şirketlere müzakere edilmeden el koyacaklarını söyledi. ..
Akdeniz'de sıcak anlar! Türk F-16 savaş uçakları havalandı
Gündem

Akdeniz'de sıcak anlar! Türk F-16 savaş uçakları havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında F-16 s..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı