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Siyaset Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan Müslüm Gürses paylaşımı
Siyaset

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan Müslüm Gürses paylaşımı

Müslüm Gürses’in 8. ölüm yıl dönümünde bir anısını anlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 18:03:00 -

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ünlü sanatçı Müslüm Gürses’in 8. ölüm yıl dönümü anısına sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaştı.

“Vay! Müslüm baba” 

Bakan Çavuşoğlu, 2013 yılında vefat eden ünlü sanatçı Müslüm Gürses’in 8. ölüm yıl dönümü anısına uçakta yolculuk yaptığı sırada beraberindekilere Müslüm Gürses’in şarkılarıyla ilgili yaşadığı bir anıyı anlattığı videoyu paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu’nun videonun başında Müslüm Gürses’in “Seni Yazdım” şarkısına, “Vay! Müslüm baba” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

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