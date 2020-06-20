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Aktüel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'de hiçbir anlaşmanın, adımın faydası da yok geçerliliği de. Bunu sözle anlatamadık şimdi icraatlarımızla anlatıyoruz. Sondaj gemileri ve anlaşmalarımızla. Bunu yaptık ama bundan sonra tek ta

Yeniakit Publisher
2020-06-20 12:21:19 -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'de hiçbir anlaşmanın, adımın faydası da yok geçerliliği de. Bunu sözle anlatamadık şimdi icraatlarımızla anlatıyoruz. Sondaj gemileri ve anlaşmalarımızla. Bunu yaptık ama bundan sonra tek ta
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