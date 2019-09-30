Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şehit mevlidine katıldı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesinde şehit piyade teğmen Fikret Dinçer için düzenlenen mevlide katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesinde şehit piyade teğmen Fikret Dinçer için düzenlenen mevlit programına katıldı. Çavuşoğlu, şehit Dinçer'in Orta Mahalle'de yaşayan ailesini ziyaret etti. Şehidin babası Ali Dinçer'e ve ailesine başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, okunan mevlidin ardından Antalya'dan ayrıldı. Programa, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ile vatandaşlar katıldı.

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