Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Mısır’la temasımız var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeniden kurgulanan Orta Doğu ve Doğu Akdeniz denkleminde, Türkiye'nin yerini ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin geleceğini değerlendirdi.

Çavuşoğlu, Libya politikasına karşı çıkanlar dahil olmak üzere tüm tarafların ülkedeki siyasi zeminin Türkiye sayesinde hazırlandığını kabul ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki görüşmede ilişkilerin normalleşmesi dahil olumlu mesajlar verildiğini aktaran Çavuşoğlu, Mısır ile hem istihbarat hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde koordineli bir temasın olduğunu ve ilişkilerin seyrine göre bir deniz yetki alanı müzakeresine başlanabileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan bazı ülkelere, "Dengesiz ve hakkaniyeti gözetmeyen önerilerle Filistin-İsrail ihtilafının çözümüne katkı sağlanmasının mümkün olmayacağı artık anlaşılmalı" ifadeleriyle çağrıda bulundu.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile Diplomasi Muhabiri Betül Usta'ya dış politika gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan bulunan Çavuşoğlu şunları söyledi:

Oyun da kuruyoruz, oyun da bozuyoruz

Türkiye uluslararası sistemdeki değişim süreçlerinin etkilerinin ve yaşanan krizlerin yansımalarının yoğun biçimde hissedildiği Avrasya coğrafyasının merkezinde yer alıyor. Bu bölge, jeopolitik denklemin yeniden şekillendiği günümüzde çeşitli sınamalarla karşı karşıya. Dış politikamızı "Girişimci ve İnsani" bir yaklaşımla yürütüyoruz. Ortadoğu'da ön plana çıkan sorunların çözümü için de uluslararası hukuku ve meşruiyeti temel alan, insan odaklı, vicdani, ilkeli ve milli bir tutumla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diplomasinin tıkandığı noktada, müzakere masasına yeniden işlerlik kazandırmak için, yumuşak ve sert güç unsurlarımızı bir arada kullanarak inisiyatif alıyoruz. Barış ve işbirliğinin önünü açmak için yeri geldiğinde oyun kuruyor, yeri geldiğinde aleyhimize kurulmaya yeltenilen oyunları bozuyoruz.

Macron teşekkür etti

Cumhurbaşkanımız, Fransa ile ilişkilerin normalleşmesini içeren olumlu mesajlar verdi. Macron'la görüşmesinde Suriye, Karabağ konusu ile, işbirliği alanları ele alındı.

Macron, "Ben İslam karşıtı değilim, nüfusumuzun yüzde 17'den fazlası Müslüman. Ama bazı gruplar var ki İslam'ı kullanarak kadın-erkek eşitliğinin tersini savunuyor. Ben, İslam'a karşı olmayacağım. Buradaki Türk toplumu ile de aramız iyi" dedi. Bu konuda da özellikle Müslüman nüfusun dini yanlış kaynaklardan öğrenme yoluna gitmemesi için işbirliği yapmamız gerektiği vurgulandı.