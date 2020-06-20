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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kovid-19 salgını) Bazı ülkelerin Türkiye'yi riskli bir destinasyon olarak listeye alması ve bu liste süresinin uzatılması konusunda biraz hayal kırıklığına uğradık. Çünkü salgına karşı Türkiye sağlık sistemi kapasitesi

Yeniakit Publisher
2020-06-20 12:30:11 -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kovid-19 salgını) Bazı ülkelerin Türkiye'yi riskli bir destinasyon olarak listeye alması ve bu liste süresinin uzatılması konusunda biraz hayal kırıklığına uğradık. Çünkü salgına karşı Türkiye sağlık sistemi kapasitesi
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