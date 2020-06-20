Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Irak ile Türkiye arasındaki ilişkilerle ilgili) Kardeş ülke Irak’la ilişkilerimizi her zaman her alanda geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Son 5-6 yıldır Irak başka sorunlarla karşılaştı. DAEŞ’le mücadelede kardeş ül

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Irak ile Türkiye arasındaki ilişkilerle ilgili) Kardeş ülke Irak’la ilişkilerimizi her zaman her alanda geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Son 5-6 yıldır Irak başka sorunlarla karşılaştı. DAEŞ’le mücadelede kardeş ülke Irak’a destek verdik. Biz istikrarlı bir Irak istiyoruz. Irak’ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Biz Irak’ın yeniden inşası için 5 milyar dolar kredi imkanında bulunduk. Irak’ın su yönetiminde bir eksiklik gördük. Su fazla da olsa az da olsa Türkiye suçlanıyor."