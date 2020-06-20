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Aktüel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Hafter çağrıları dinlemedi. Tam tersi saldırganlığını artırdı. Kaybediyor, kaybetmeye mahkum. Kazanması mümkün değil. Siyasi süreç için bir fırsatı vardı. Onu da kaybetti. Böyle bir darbecinin bir ülkenin yönetiminde ye

Yeniakit Publisher
2020-06-20 12:17:14 -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Hafter çağrıları dinlemedi. Tam tersi saldırganlığını artırdı. Kaybediyor, kaybetmeye mahkum. Kazanması mümkün değil. Siyasi süreç için bir fırsatı vardı. Onu da kaybetti. Böyle bir darbecinin bir ülkenin yönetiminde ye
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