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Siyaset

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Dünya Sağlık Örgütünün değerlendirmelerine bakacak olursanız; sağlık sistemimiz dünyanın en iyi sistemlerinden bir tanesi. Şu anda sağlık turizmi konusunda Türkiye dünyada üçüncü sırada bulunuyor."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Dünya Sağlık Örgütünün değerlendirmelerine bakacak olursanız; sağlık sistemimiz dünyanın en iyi sistemlerinden bir tanesi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 11:58:11 -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Dünya Sağlık Örgütünün değerlendirmelerine bakacak olursanız; sağlık sistemimiz dünyanın en iyi sistemlerinden bir tanesi. Şu anda sağlık turizmi konusunda Türkiye dünyada üçüncü sırada bulunuyor."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Dünya Sağlık Örgütünün değerlendirmelerine bakacak olursanız; sağlık sistemimiz dünyanın en iyi sistemlerinden bir tanesi. Şu anda sağlık turizmi konusunda Türkiye dünyada üçüncü sırada bulunuyor."

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