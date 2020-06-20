Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Dünya Sağlık Örgütünün değerlendirmelerine bakacak olursanız; sağlık sistemimiz dünyanın en iyi sistemlerinden bir tanesi. Şu anda sağlık turizmi konusunda Türkiye dünyada üçüncü sırada bulunuyor."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Dünya Sağlık Örgütünün değerlendirmelerine bakacak olursanız; sağlık sistemimiz dünyanın en iyi sistemlerinden bir tanesi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Dünya Sağlık Örgütünün değerlendirmelerine bakacak olursanız; sağlık sistemimiz dünyanın en iyi sistemlerinden bir tanesi. Şu anda sağlık turizmi konusunda Türkiye dünyada üçüncü sırada bulunuyor."