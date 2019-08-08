Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bundan sonra atılacak adımlar ve detayları ile ilgili Müşterek Harekat Merkezi’nin oluşturulması önemlidir. Diğer detaylar konusunda ABD ile beraber karar verilecektir." Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bundan sonra atılacak adımlar ve detayları ile ilgili Müşterek Harekat Merkezi’nin oluşturulması önemlidir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bundan sonra atılacak adımlar ve detayları ile ilgili Müşterek Harekat Merkezi’nin oluşturulması önemlidir. Diğer detaylar konusunda ABD ile beraber karar verilecektir."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.