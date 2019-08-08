Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bundan sonra atılacak adımlar ve detayları ile ilgili Müşterek Harekat Merkezi’nin oluşturulması önemlidir. Diğer detaylar konusunda ABD ile beraber karar verilecektir."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bundan sonra atılacak adımlar ve detayları ile ilgili Müşterek Harekat Merkezi’nin oluşturulması önemlidir.08 Ağustos 2019 Perşembe 14:37
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bundan sonra atılacak adımlar ve detayları ile ilgili Müşterek Harekat Merkezi’nin oluşturulması önemlidir. Diğer detaylar konusunda ABD ile beraber karar verilecektir."
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