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Siyaset

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugüne kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı tahliyelerle ülkemize döndürdük. Önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz. Tahliyeler başlayınca dönmek isteyen vatandaşlarımızın talebi art

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugüne kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı tahliyelerle ülkemize döndürdük.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:36:43 -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugüne kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı tahliyelerle ülkemize döndürdük. Önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz. Tahliyeler başlayınca dönmek isteyen vatandaşlarımızın talebi art

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugüne kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı tahliyelerle ülkemize döndürdük. Önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz. Tahliyeler başlayınca dönmek isteyen vatandaşlarımızın talebi arttı."

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