Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugüne kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı tahliyelerle ülkemize döndürdük. Önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz. Tahliyeler başlayınca dönmek isteyen vatandaşlarımızın talebi art
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugüne kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı tahliyelerle ülkemize döndürdük.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugüne kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı tahliyelerle ülkemize döndürdük. Önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz. Tahliyeler başlayınca dönmek isteyen vatandaşlarımızın talebi arttı."