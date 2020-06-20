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Siyaset

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Almanya’yla Türkiye arasındaki ilişkiler sadece turizmle ilgili tabii ki değil. Birtakım kriterler belirlenmesi gerekiyor. Bu tür kriterleri turizm sektörü ve sağlık sektöründeki uzmanlar belirleyecek. Dünya’da kaç tane

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Almanya’yla Türkiye arasındaki ilişkiler sadece turizmle ilgili tabii ki değil.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 11:17:23 -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Almanya’yla Türkiye arasındaki ilişkiler sadece turizmle ilgili tabii ki değil. Birtakım kriterler belirlenmesi gerekiyor. Bu tür kriterleri turizm sektörü ve sağlık sektöründeki uzmanlar belirleyecek. Dünya’da kaç tane

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Almanya’yla Türkiye arasındaki ilişkiler sadece turizmle ilgili tabii ki değil. Birtakım kriterler belirlenmesi gerekiyor. Bu tür kriterleri turizm sektörü ve sağlık sektöründeki uzmanlar belirleyecek. Dünya’da kaç tane AB ülkesi Covid-19’a karşı Türkiye’den daha iyi bir performans gösterdi."

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