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Aktüel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Almanya, Fransa ve İngiltere ile turizm konusunda 4'lü toplantı yaptık. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile iki sefer görüştük. Rus turistlerin de ülkemize gelmek istediğini biliyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-05-23 21:57:00 -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Almanya, Fransa ve İngiltere ile turizm konusunda 4'lü toplantı yaptık. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile iki sefer görüştük. Rus turistlerin de ülkemize gelmek istediğini biliyoruz."
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