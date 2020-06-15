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Siyaset

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü. Görüşmede korona virüste normalleşme süreci, turizm, seyahat uyarısının kaldırılması, Almanya’nın AB dönem başkanlığında Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 19:12:02 -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü. Görüşmede korona virüste normalleşme süreci, turizm, seyahat uyarısının kaldırılması, Almanya’nın AB dönem başkanlığında Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü. Görüşmede korona virüste normalleşme süreci, turizm, seyahat uyarısının kaldırılması, Almanya’nın AB dönem başkanlığında Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

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