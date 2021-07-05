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Gündem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu acı haberi duyurdu
Gündem

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu acı haberi duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin St. Petersburg başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz'ın bugün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 16:10:00 -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu acı haberi duyurdu

Açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, acı haberi duyurdu.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Değerli mesai arkadaşımız St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz'ı bugün maalesef kaybettik. Merhum Başkonsolosumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Mehmet Ferhan Yorulmaz kimdir?

Mehmet Ferhan Yorulmaz 15 Ekim 2020'de Türkiye Cumhuriyeti St. Petersburg Başkonsolosu olarak göreve başladı.

Yeni Bir Yüzyılın Eşiğinde Türkiye Ve Türk Cumhuriyetleri kitabının yazarıdır. Ferhan Yorulmaz kitapları; Vadi Yayınlarıaracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.

Ferhan Yorulmaz tarafından yazılan son kitap "Yeni Bir Yüzyılın Eşiğinde Türkiye Ve Türk Cumhuriyetleri", Vadi Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

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