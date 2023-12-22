  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar: Filistin'de hedef acil ateşkes ve kalıcı barış
Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar: Filistin'de hedef acil ateşkes ve kalıcı barış

Yeniakit Publisher
2023-12-22 08:36:00 -
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar: Filistin'de hedef acil ateşkes ve kalıcı barış

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin konuştu. Fidan, "Türkiye, Filistin konusunda iki temel konuda çaba sarf ediyor. Acil ateşkes ve kalıcı barış konusunda." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin konuştu.

Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye, Filistin konusunda iki temel konuda çaba sarf ediyor. Acil ateşkes ve kalıcı barış konusunda.

Milli davamız Kıbrıs meselesinin adil ve kalıcı bir barışa ulaştırılması nihai amacımızdır. İki tarafın da egemen eşitliği sağlanmadıkça taraflar arasında müzakere mümkün değildir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yunanistan ile ilişkilerimizi yapıcı bir şekilde sürdürmek istiyoruz. Batı Trakya'daki soydaşlarımızı önemsiyoruz.

PKK ve uzantısı olan terör örgütleriyle mücadele için 2 gün önce Iraklı üst düzey yöneticilerle toplantı yaptık.

TSK, NATO'nun faaliyetlerine katılmaya devam ediyor.

İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği Temas Grubu ve Hakan Fidan o ülkede: sosyal medya hesabından ziyareti paylaştı
İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği Temas Grubu ve Hakan Fidan o ülkede: sosyal medya hesabından ziyareti paylaştı

Gündem

İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği Temas Grubu ve Hakan Fidan o ülkede: sosyal medya hesabından ziyareti paylaştı

Hakan Fidan’dan flaş karar! Bakanlık açıklama yaptı
Hakan Fidan’dan flaş karar! Bakanlık açıklama yaptı

Gündem

Hakan Fidan’dan flaş karar! Bakanlık açıklama yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD ile kritik temaslar! Ateşkes çağrısı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD ile kritik temaslar! Ateşkes çağrısı

Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD ile kritik temaslar! Ateşkes çağrısı

ABD bu haberle çalkalanıyor: Gizli el Hakan Fidan
ABD bu haberle çalkalanıyor: Gizli el Hakan Fidan

Gündem

ABD bu haberle çalkalanıyor: Gizli el Hakan Fidan

Hakan Fidan terör sevicileri DEM'ledi
Hakan Fidan terör sevicileri DEM'ledi

Gündem

Hakan Fidan terör sevicileri DEM'ledi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23