Bakan Alparslan Bayraktar Çorum’a çıkarma yaptı! Türkiye Yüzyılı vizyonuyla esnaf ve vatandaş kucaklaştı!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Çorum’da coşkuyla karşılandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Çorum’da coşkuyla karşılandı.
Programına AK Parti Çorum Teşkilatı ve Çorumlularla kucaklaşarak başlayan Bakan Bayraktar, ardından Çorum Valiliği’ni ziyaret edip Vali Ali Çalgan’dan şehirdeki yatırımlara dair brifing aldı.
AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye ziyaretleriyle temaslarını sürdüren Bakan Bayraktar, Çorum’un enerjiden altyapıya kadar büyüme hamlelerini yerinde inceledi.
Ziyaret maratonunda AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile birlikte sokaklara inen Bakan Bayraktar, esnafın ve vatandaşların taleplerini tek tek dinledi.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile bir araya gelerek belediyenin hayata geçirdiği mega projeleri inceleyen Bakan Bayraktar, Anadolu’nun yükselen değeri Çorum’a yönelik enerji yatırımlarının artarak devam edeceğinin altını çizdi.
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