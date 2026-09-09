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Bakan Alparslan Bayraktar Çorum’a çıkarma yaptı! Türkiye Yüzyılı vizyonuyla esnaf ve vatandaş kucaklaştı!

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Bakan Alparslan Bayraktar Çorum’a çıkarma yaptı! Türkiye Yüzyılı vizyonuyla esnaf ve vatandaş kucaklaştı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Çorum’da coşkuyla karşılandı.

#1
Foto - Bakan Alparslan Bayraktar Çorum’a çıkarma yaptı! Türkiye Yüzyılı vizyonuyla esnaf ve vatandaş kucaklaştı!

Programına AK Parti Çorum Teşkilatı ve Çorumlularla kucaklaşarak başlayan Bakan Bayraktar, ardından Çorum Valiliği’ni ziyaret edip Vali Ali Çalgan’dan şehirdeki yatırımlara dair brifing aldı.

#2
Foto - Bakan Alparslan Bayraktar Çorum’a çıkarma yaptı! Türkiye Yüzyılı vizyonuyla esnaf ve vatandaş kucaklaştı!

AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye ziyaretleriyle temaslarını sürdüren Bakan Bayraktar, Çorum’un enerjiden altyapıya kadar büyüme hamlelerini yerinde inceledi.

#3
Foto - Bakan Alparslan Bayraktar Çorum’a çıkarma yaptı! Türkiye Yüzyılı vizyonuyla esnaf ve vatandaş kucaklaştı!

Ziyaret maratonunda AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile birlikte sokaklara inen Bakan Bayraktar, esnafın ve vatandaşların taleplerini tek tek dinledi.

#4
Foto - Bakan Alparslan Bayraktar Çorum’a çıkarma yaptı! Türkiye Yüzyılı vizyonuyla esnaf ve vatandaş kucaklaştı!

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile bir araya gelerek belediyenin hayata geçirdiği mega projeleri inceleyen Bakan Bayraktar, Anadolu’nun yükselen değeri Çorum’a yönelik enerji yatırımlarının artarak devam edeceğinin altını çizdi.

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