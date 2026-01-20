  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tom Barrack'ı kabul etti
Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tom Barrack'ı kabul etti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tom Barrack'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ank ara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara’da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ank ara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara’da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara’da kabul etti. Bakan Fidan ile Barrack’ın son bir haftada gerçekleştirdiği ikinci görüşme oldu.

