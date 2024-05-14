Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Netanyahu dünya için güvenlik sorunu haline geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg ile görüştü. Fidan ve Schallenberg, Ankara'da gerçekleşen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamasının satır başları şöyle:

-Masum Yahudilerin toplama kamplarında öldürülmesi ne kadar yanlışsa bugün masum Filistinli çocukların yataklarında bombalarla öldürülmesi o kadar yanlış.

-Terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve ortak iradenin şart olduğunu Avusturya'dan terörle mücadelemize daha yakın ve daha fazla işbirliği beklentimizin aktardık.

-İsrail işgalci bir güçtür. Uluslararası toplum bunu durdurmak için hiçbir şey yapamadı.

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-İsrail insanlık suçu işliyor, binlerce Filistinliyi sistematik şekilde öldürdü.

-İsrail adına 'yerleşimci' dedikleri hırsızlıkla Filistin topraklarını çaldı.

-Direniş hareketini terör örgütü olarak nitelendirmek mümkün değildir. Hamas kendi topraklarını savunan silahlı bir direniş hareketidir. Kendi devletine, kendi topraklarına, kendi egemenliğine sahip olduğu zaman hala silahtan vazgeçmiyorsa o zaman oturulur başka konulara bakılır.

-Her şeyden önce şunu altını çizmemiz gerekiyor; Buradaki savaş durup dururken ortaya çıkan bir savaş değildir. Bir işgal var. Uluslararası toplum bu durumda hiçbir şey yapamadı. 7 Ekim'de sivillerin öldürülmesini Türkiye olarak kınadık. İsrail'in daha sonra binlerce Filistinliyi sistematik bir şekilde öldürmesi, koca bir yerleşim yerinin yaşanamaz hale getirilmesi bir insanlık suçudur.

-UAD bünyesinde süren soykırım davasında Türkiye'nin ardından Libya ve Mısır da beyanını bildirdi. Uluslararası toplumun Netanyahu hükümetine baskıyı artırması gerekiyor. Netanyahu dünya için güvenlik sorunu haline geldi.

Miçotakis'in Türkiye ziyareti

-Dün sayın Miçotakis'in Ankara'ya bir ziyartet gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız son derece samimi. Bize verdikleri yönlendirme de bu yönde. Yunanistan'da da bu durum böyle. Cari sorunları nasıl çözebilir? Kronik sorunlara nasıl yaklaşabiliriz? Bunlar hem fikir bazından hem kalıcı çözüm bakımında çalışılıyor, bakılıyor.

-Turizm pazarını beraber ilerletmemiz gerektiğini konuştuk.

-'Deniz parkı' konusundaki endişelerimizi ifade ettik. Kırmızı çizgimiz olan kıta sahanlığı ihlalini kabul etmeyeceğimizi ilettik.

İlişkiyi ileri seviyeye taşımak için irade ortaya kondu. İki ülke gerek Ege'nin gerek ana kıtasının ortak projelerde ortak kalkınmada ne kadar uygun şekilde çalışma arayışı içinde. Bir bunları teşkil ediyoruz açıkçası...

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