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Gündem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İbrahim ile görüştü
Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İbrahim ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-04-29 12:19:00 -
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İbrahim ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki temasları kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü.

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