Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İbrahim ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.
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